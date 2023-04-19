Южная Корея может впервые предоставить военную помощь для Украины

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

Южная Корея может расширить свою поддержку Украине, выйдя за рамки гуманитарной и экономической помощи. Это произойдет, если страна подвергается широкомасштабному нападению на гражданское население.

Об этом заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, передает Reuters.

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Юн сказал, что его правительство изучает возможность помочь Украине защитить и восстановить ее, так же как Южная Корея получила международную помощь во время Корейской войны 1950-53 годов.

"Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, любое широкомасштабное нападение на гражданское население, массовое убийство или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке", — заявил Юн.

Это был первый случай, когда Сеул выразил готовность предоставить Украине оружие более чем через год после того, как исключил возможность оказания летальной помощи.

По словам президента Южной Кореи, не может быть ограничений по поддержке защиты и восстановления страны, которая подверглась незаконному вторжению в соответствии с международным и внутригосударственным правом.

Напомним, 15 апреля в Сеуле состоялись переговоры министров иностранных дел Южной Кореи и Германии. Пак Цзинь и Анналена Бербок обсудили войну в Украине и сотрудничество в более широком Индо-Тихоокеанском регионе.

Также мы писали, что 18 апреля правительство Германии сообщило, что предоставило Украине систему ПВО Patriot и ракеты для него. Эта помощь была оказана в течение последней недели.

Добавим, Украина получила от Словакии все обещанные этой страной 13 истребителей МиГ-29. По соображениям безопасности, они были перевезены в Украину наземным путем.