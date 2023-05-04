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Плідний день для ЗСУ і пекельний для окупантів: Генштаб назвав нові дані про втрати ворога

4 травня 2023 09:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Плідний день для ЗСУ і пекельний для окупантів: Генштаб назвав нові дані про втрати ворога
Українські військові зі зброєю. Фото: zsu.gov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Українські військові продовжують активно знищувати російських окупантів. За добу їм вдалося ліквідувати понад 600 загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Бійці ЗСУ знищили 650 російських окупантів. До того ж війська Росії залишилися без п'яти танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем та чотирьох засобів ППО.

Загальні втрати російської армії за час війни:

  • особового складу — близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 707 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 216 (+17) од.;
  • артилерійських систем — 2 962 (+16) од.;
  • РСЗВ — 547 (+3) од.;
  • засобів ППО — 304 (+4) од.;
  • літаків — 308 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 294 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 523 (+18);
  • крилатих ракет — 947 (+0);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 886 (+21) од.;
  • спеціальної техніки — 370 (+7).
Потери оккупантов
Втрати російських окупантів. Фото: Генштаб 

Нагадаємо, російські війська продовжують наступати на позиції Сил оборони на Донбасі. Тривають бої в районі Бахмуту, Мар’їнки та Нью-Йорка.

Також ми писали, що у середу, 3 травня, у Миколаївській та Херсонській областях повітряне командування "Південь" знищило кілька дронів російських окупантів. Зокрема, було знищено чотири ворожі дрони.

Додамо, Російська Федерація, імовірно, не обмежиться ударом по Кремлю. Країна-агресор, можливо, планує ще кілька провокацій до початку контрнаступу Сил оборони України.

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