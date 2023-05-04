Плідний день для ЗСУ і пекельний для окупантів: Генштаб назвав нові дані про втрати ворога
Українські військові продовжують активно знищувати російських окупантів. За добу їм вдалося ліквідувати понад 600 загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Знищені військові РФ та ворожа техніка
Бійці ЗСУ знищили 650 російських окупантів. До того ж війська Росії залишилися без п'яти танків, 17 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем та чотирьох засобів ППО.
Загальні втрати російської армії за час війни:
- особового складу — близько 192 590 (+650) осіб ліквідовано;
- танків — 3 707 (+5) од.;
- бойових броньованих машин — 7 216 (+17) од.;
- артилерійських систем — 2 962 (+16) од.;
- РСЗВ — 547 (+3) од.;
- засобів ППО — 304 (+4) од.;
- літаків — 308 (+0) од.;
- гелікоптерів — 294 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 523 (+18);
- крилатих ракет — 947 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 886 (+21) од.;
- спеціальної техніки — 370 (+7).
Нагадаємо, російські війська продовжують наступати на позиції Сил оборони на Донбасі. Тривають бої в районі Бахмуту, Мар’їнки та Нью-Йорка.
Також ми писали, що у середу, 3 травня, у Миколаївській та Херсонській областях повітряне командування "Південь" знищило кілька дронів російських окупантів. Зокрема, було знищено чотири ворожі дрони.
Додамо, Російська Федерація, імовірно, не обмежиться ударом по Кремлю. Країна-агресор, можливо, планує ще кілька провокацій до початку контрнаступу Сил оборони України.