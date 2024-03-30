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Вблизи Днепра раздавались взрывы — силы ПВО сбили российскую ракету

30 марта 2024 15:42
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Вблизи Днепра раздавались взрывы — силы ПВО сбили российскую ракету
Ракета в небе. Иллюстративное фото: росСМИ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские захватчики в субботу, 30 марта, запустили управляемую авиационную ракету в сторону Днепропетровской области. Так, силам ПВО удалось сбить вражескую Х-59.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Восток" в Facebook.

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"Около 14:50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.

ракета на Днепр 30 марта
Сбитая ракета. Фото: Воздушное командование "Восток"

Что известно о ракете Х-59

Х-59 "Овод" — это советская дозвуковая ракета, предназначенная для уничтожения наземных и надводных объектов. Среди носителей этой ракеты: Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57.

Дальность пуска составляет от 45 до 285 км.

ракета х-59
Ракета Х-59. Фото: Wikipedia

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что у украинских военных есть оружие способное сбивать ракеты "Цирконы". Он также сообщил о возможном дефиците ракет других типов в России.

Также мы писали, что проведенный анализ боевой части одной из гиперзвуковых ракет "Циркон", сбитых во время атаки на Киев 25 марта 2024 года, раскрыл крупнейшую аферу, которую осуществили российские разработчики.

Днепропетровская область
ПВО
ракеты
война в Украине
ракетный удар

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