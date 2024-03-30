Вблизи Днепра раздавались взрывы — силы ПВО сбили российскую ракету
Российские захватчики в субботу, 30 марта, запустили управляемую авиационную ракету в сторону Днепропетровской области. Так, силам ПВО удалось сбить вражескую Х-59.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушного командования "Восток" в Facebook.
Атака на Днепропетровщину 30 марта
"Около 14:50 в Днепровском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59", — говорится в сообщении.
Что известно о ракете Х-59
Х-59 "Овод" — это советская дозвуковая ракета, предназначенная для уничтожения наземных и надводных объектов. Среди носителей этой ракеты: Су-30, Су-34, Су-35 и Су-57.
Дальность пуска составляет от 45 до 285 км.
Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш рассказал, что у украинских военных есть оружие способное сбивать ракеты "Цирконы". Он также сообщил о возможном дефиците ракет других типов в России.
Также мы писали, что проведенный анализ боевой части одной из гиперзвуковых ракет "Циркон", сбитых во время атаки на Киев 25 марта 2024 года, раскрыл крупнейшую аферу, которую осуществили российские разработчики.
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