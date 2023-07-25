Вибухи в Києві вночі 25 липня: ворожий удар по столиці

Поблизу Києва вибухи: удар по столиці
У Київській області біля столиці пролунали вибухи вночі, 25 липня. За офіційними даними, працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Вибухи в Києві вночі 25 липня
Оновлено 02:24. Працює ППО поблизу Києва, що підтвердили також в КМВА.
Оновлено 02:32. Мапа повітряних тривог станом на зараз — небезпека лишається в низці північних областей.
Нагадаємо, що прогриміли вибухи в Херсоні вночі, 25 липня. Наразі в області не оголошено повітряну тривогу.
Також ми писали, що в Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.
Додамо, що вночі, 25 липня, в Україні повторно оголошена повітряна тривога. Так, почервоніли Сумська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська та інші області.