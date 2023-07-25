Вибухи в Києві вночі 25 липня: ворожий удар по столиці

Вибухи в Києві. Ілюстративне фото: google.com

У Київській області біля столиці пролунали вибухи вночі, 25 липня. За офіційними даними, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Києві вночі 25 липня

Оновлено 02:24. Працює ППО поблизу Києва, що підтвердили також в КМВА.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 02:32. Мапа повітряних тривог станом на зараз — небезпека лишається в низці північних областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що прогриміли вибухи в Херсоні вночі, 25 липня. Наразі в області не оголошено повітряну тривогу.

Також ми писали, що в Сумській області вночі, 25 липня, пролунали вибухи. Попередньо, працює ППО.

Додамо, що вночі, 25 липня, в Україні повторно оголошена повітряна тривога. Так, почервоніли Сумська, Полтавська, Черкаська, Дніпропетровська та інші області.