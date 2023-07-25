Взрывы в Киеве ночью 25 июля: вражеский удар по столице

Вблизи Киева взрывы: удар по столице
В Киевской области возле столицы раздались взрывы ночью, 25 июля. По официальным данным, работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Киеве ночью 25 июля
Обновлено 02:24. Работает ПВО вблизи Киева, что подтвердили также в КГВА.
Обновлено 02:32. Карта воздушных тревог по состоянию на данный момент — опасность остается в ряде северных областей.
Напомним, что прогремели взрывы в Херсоне в ночь на 25 июля. В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога.
Также мы писали, что в Сумской области ночью, 25 июля, раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.
Добавим, что в ночь на 25 июля в Украине повторно объявлена воздушная тревога. Так, покраснели Сумская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская и другие области.