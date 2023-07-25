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Вблизи Киева взрывы: удар по столице

25 июля 2023 02:23
обновлено: 02:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Киеве ночью 25 июля: вражеский удар по столице
Взрывы в Киеве. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киевской области возле столицы раздались взрывы ночью, 25 июля. По официальным данным, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Киеве ночью 25 июля

Обновлено 02:24. Работает ПВО вблизи Киева, что подтвердили также в КГВА.

Источник: t.me/VA_Kyiv

Обновлено 02:32. Карта воздушных тревог по состоянию на данный момент — опасность остается в ряде северных областей.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что прогремели взрывы в Херсоне в ночь на 25 июля. В настоящее время в области не объявлена воздушная тревога.

Также мы писали, что в Сумской области ночью, 25 июля, раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.

Добавим, что в ночь на 25 июля в Украине повторно объявлена воздушная тревога. Так, покраснели Сумская, Полтавская, Черкасская, Днепропетровская и другие области.

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