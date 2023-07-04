Вблизи Мелитополя оккупанты минуют поля и дороги, — Центр сопротивления

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На юге Украины, а именно на временно оккупированных территориях, оккупанты, используя специальную военную технику, делают минные ограждения даже на засеянных полях. Также они минируют и грунтовые дороги.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Минируют поля

Известно, что гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, занимающийся минированием земли, имея скорость 208 единиц в минуту, не раз видели в полях у Мелитополя.

"Данные действия со стороны оккупационных войск в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей", — отмечают в сообщении.

Передача информации о враге

Также в Центре призывают жителей Украины, находящихся на временно оккупированных территориях, быть очень внимательными, особенно когда они передвигаются на автомобиле по грунтовым дорогам.

Кроме того, о размещении и продвижении оккупационных войск можно сообщать через телеграмм-бот. Благодаря этому удастся приблизить освобождение всех территорий Украины.

Ранее на юге оккупанты провели закрытое социологическое исследование, чтобы узнать реальный уровень поддержки россиян и их режима. Однако результаты шокировали Москву.

Напомним, взрослые граждане Украины смогут вернуться с оккупации на подконтрольную территорию без паспорта. Для этого им будет достаточно свидетельства о рождении.