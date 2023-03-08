Побратими з 30-ї бригади назвали ім'я розстріляного військового за слова "Слава Україні", — Маляр

Росіяни розстріляли полоненого українця

За попередньою інформацією, загиблим від рук окупантів за вигук "Слава Україні!" є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Шадура.

Про це повідомила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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"У соціальних мережах та засобах масової інформації було оприлюднено відеозапис розстрілу військовослужбовця Збройних Сил України, якого російські окупанти стратили після його слів "Слава Україні!" За попередніми даними, загиблим є військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура", — йдеться у повідомленні.

Вказано, що Тимофій Шадура вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі міста Бахмут.

Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території.

У бригаді наголошують, що остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз.

Нагадаємо, раніше було оприлюднене відео, як після проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого.

Президент Володимир Зеленський прокоментував відео, як російські окупанти цинічно розстріляли українського військового за слова "Слава Україні". Він наголосив, що кожен російський військовий, який прийшов в Україну, неодмінно відповідатиме за це.