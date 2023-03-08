Собратья из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного за слова "Слава Украине", — Маляр
По предварительной информации, погибшим от рук оккупантов за восклицание "Слава Украине!" есть военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура.
Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.
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Подробности
"В социальных сетях и средствах массовой информации была обнародована видеозапись расстрела военнослужащего Вооруженных Сил Украины, которого российские оккупанты казнили после его слов "Слава Украине!" По предварительным данным, погибшим является военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Николаевич Шадура", — говориться в сообщении.
Указано, что Тимофей Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 г. после боевых действий в районе города Бахмут.
Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории.
В бригаде подчеркивают, что окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз.
Напомним, ранее было обнародовано видео, как после провозглашения фразы "Слава Украине" оккупанты жестоко убили украинского военнопленного.
Президент Владимир Зеленский прокомментировал видео, как российские оккупанты цинично расстреляли украинского военного за слова "Слава Украине". Он подчеркнул, что каждый российский военный, который пришел в Украину, непременно будет отвечать за это.