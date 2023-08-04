У контрнаступі на півдні ЗСУ використали свіжі резерви, — ЗМІ

Воїни ЗСУ на південному сході України. Фото: Генштаб ЗСУ

Триває українськиї контрнаступ. Цього тижня на південному сході України точилися інтенсивні бої. Там ЗСУ застосували нові війська, навчені і оснащені Заходом. Однак наразі але значного прориву поки немає.

Про це пише The Washington Post.

Як пише ЗМІ, попереду в ЗСУ просування на південь і знищення Кримсьского мосту, який є основ логістичним зв'язком окупантів з РФ. Однак цій меті перешкоджає головна лінія оборони Росії — фаланга окопів, дротів, протипіхотних і протиброньових мін.

"Українські війська почали поступово просуватися до цієї лінії після того, як змінили підхід, який передбачав невеликі рухи піших військ, на більший приплив сил із резервів 10-го українського корпусу з використанням танків і бронетехніки", — пише ЗМІ.

Найближчий і найреальнійший шлях до прориву російської лінії пролягає крізь с. Роботине, яке раніше окупували росіяни. Запеклі бої точаться навколо села, розташованого за майже 2,5 км від головної оборонної лінії Кремля.

Щоб змінити баланс сил на користь України військове керівництво вперше за майже 2 місяці контрнаступу імпровізувало. Так, до бою залучили значну кількість резервів.

"Це є останньою імпровізацією в майже двомісячному контрнаступі України, який став можливим завдяки інвестиціям Заходу в десятки мільярдів доларів у танки, артилерію, бронетехніку, ракети дальньої дії. системи та інше обладнання", — пише ЗМІ.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили "нору" окупантів. Сирський показав ефектну роботу мінометників ЗСУ

Також ми писали, на півдні росіяни почали відступати: аналітики назвали причину.

Водночас стало відомо, що ЗСУ перестали використовувати у війні тактику США, — NYT.