"Начали расслабляться": Верещук призвала помнить о том, что война все еще продолжается

Вице-премьер-министр Ирина Верещук. Фото: google

Каждый украинец, по возможности, помогает ВСУ и делает определенные шаги, чтобы приблизить победу Украины. Однако ее точно не приближает преждевременное переключение на мирную жизнь и ментальное отрицание войны.

Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

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Война продолжается

Верещук отметила, что есть вещи, которые не следует делать во время войны, и дело здесь в моральных ценностях. Все потому, что подавляющее большинство людей стали жить мирной жизнью, забывая о том, что война все еще продолжается.

"Конечно, каждый украинец делает то, что может ради нашей победы. От каждого, так сказать, по возможностям. Но дело тоже в том, чего не следует делать. И это моральный вопрос. Если один парень на передовой, есть ли у другого парня моральное право именно в то время веселиться в ночном клубе? Имеют ли право люди открыто наслаждаться жизнью, когда в госпиталях лежат тысячи раненых?", — написала Верещук.

Премьер подчеркивает, что сейчас не хватает той сплоченной атмосферы, которая была в феврале-марте прошлого года. К тому же, чтобы приблизить победу, уровень внутренней мобилизации и выносливости должен быть выше.

"Итак, надо меньше кайфовать и больше работать. До победы еще много работы! Война еще не закончилась. Ее нужно еще закончить. Нашей Победой!", — подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, 3 августа Силы обороны Украины продолжали наступление по меньшей мере на трех участках фронта и достигли на отдельных из них продвижение вперед. Существенно усложняет наступательные действия большое количество мин.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 3 августа заявил, что сейчас на фронте идут тяжелые бои. Несмотря на сопротивление оккупантов, ВСУ продолжают продвигаться вперед.