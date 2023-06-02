События в Белгородской области загнали Россию в безвыходную ситуацию, — британская разведка

Последствия обстрелов по Шебекино. Фото: росСМИ

Министерство обороны Великобритании опубликовало новые данные по ситуации в Белгородской области. Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

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Что заявила британская разведка

Отмечается, что вчера, 1 июня, "нечто похожее на БпЛА" нанесло удар по Белгородской области, в то время как власти эвакуировали гражданских лиц из приграничного города Шебекино после обстрелов.

Разведка говорит, что внутренние силы РФ, вероятно, добились минимального успеха в сдерживании рейда, чем это было в прошлые разы.

"Однако, согласно собственному пресс-релизу Минобороны России, оно прибегло к развертыванию полного спектра военной огневой силы на собственной территории, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Также британская разведка говорит, что теперь перед российским командованием предстала безысходная ситуация: укрепить оборону в приграничных регионах России или укрепить свои линии в оккупированной Украине.

Британская разведка опубликовала новые данные о событиях на Белгородщине. Фото: Министерство обороны Великобритании

Напомним, ранее мы писали, что россияне заявляли о очередном обстреле Шебекина. По состоянию на 1 июня по состоянию на 20:06 обстрел города Белгородской области продолжался. Людей призывали находиться в укрытиях.

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

Добавим, недавно российская сторона в очередной раз заявила об обстреле города Шебекино . В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.