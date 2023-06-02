Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow События в Белгородской области загнали Россию в безвыходную ситуацию, — британская разведка arrow

События в Белгородской области загнали Россию в безвыходную ситуацию, — британская разведка

2 июня 2023 12:41
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
События в Белгородской области загнали Россию в безвыходную ситуацию, — британская разведка
Последствия обстрелов по Шебекино. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Министерство обороны Великобритании опубликовало новые данные по ситуации в Белгородской области. Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Читайте также:

Что заявила британская разведка

Отмечается, что вчера, 1 июня, "нечто похожее на БпЛА" нанесло удар по Белгородской области, в то время как власти эвакуировали гражданских лиц из приграничного города Шебекино после обстрелов.

Разведка говорит, что внутренние силы РФ, вероятно, добились минимального успеха в сдерживании рейда, чем это было в прошлые разы.

"Однако, согласно собственному пресс-релизу Минобороны России, оно прибегло к развертыванию полного спектра военной огневой силы на собственной территории, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.

Также британская разведка говорит, что теперь перед российским командованием предстала безысходная ситуация: укрепить оборону в приграничных регионах России или укрепить свои линии в оккупированной Украине.

Британская разведка опубликовала новые данные о событиях на Белгородщине. Фото: Министерство обороны Великобритании

Напомним, ранее мы писали, что россияне заявляли о очередном обстреле Шебекина. По состоянию на 1 июня по состоянию на 20:06 обстрел города Белгородской области продолжался. Людей призывали находиться в укрытиях.

Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.

Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.

Добавим, недавно российская сторона в очередной раз заявила об обстреле города Шебекино . В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

07:29Генштаб назвал основные направления, на которых концентрируются оккупанты

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас