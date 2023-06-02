События в Белгородской области загнали Россию в безвыходную ситуацию, — британская разведка
Министерство обороны Великобритании опубликовало новые данные по ситуации в Белгородской области. Британская разведка отмечает, что утром 1 июня партизаны снова атаковали Белгородщину. Это уже второй раз за последние 10 дней.
Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.
Что заявила британская разведка
Отмечается, что вчера, 1 июня, "нечто похожее на БпЛА" нанесло удар по Белгородской области, в то время как власти эвакуировали гражданских лиц из приграничного города Шебекино после обстрелов.
Разведка говорит, что внутренние силы РФ, вероятно, добились минимального успеха в сдерживании рейда, чем это было в прошлые разы.
"Однако, согласно собственному пресс-релизу Минобороны России, оно прибегло к развертыванию полного спектра военной огневой силы на собственной территории, включая ударные вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А", — говорится в сообщении Минобороны Великобритании.
Также британская разведка говорит, что теперь перед российским командованием предстала безысходная ситуация: укрепить оборону в приграничных регионах России или укрепить свои линии в оккупированной Украине.
Напомним, ранее мы писали, что россияне заявляли о очередном обстреле Шебекина. По состоянию на 1 июня по состоянию на 20:06 обстрел города Белгородской области продолжался. Людей призывали находиться в укрытиях.
Также в Белгороде раздался мощный взрыв неизвестного устройства. В результате инцидента пострадали люди.
Также мы писали, что депутат российской Госдумы Андрей Гурулев призвал бомбить город Шебекино в Белгородской области. Он предлагает обстреливать управляемыми бомбами.
Добавим, недавно российская сторона в очередной раз заявила об обстреле города Шебекино . В этот раз власти Белгородской области РФ даже говорят о наличии пострадавших гражданских лиц.