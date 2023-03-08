Подоляк назвав найважливіші пріоритети для України цієї весни

Михайло Подоляк

Радник голови ОП Михайло Подоляк назвав чотири пріоритети для України цієї весни. Він наголосив, що антиросійська коаліція повинна продовжувати тиск на рф.

Про це Подоляк написав у Twitter.

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За словами радника голови ОП пріоритети для України цієї весни:

Збільшення військового виробництва — снарядів та ракет;

прискорення постачання бронетехніки та ремонтні бази;

ефективний контрнаступ;

жорсткий тиск на росію з метою недопущення обходу санкцій.

Нагадаємо, в Офісі Президента України відреагували на звинувачення самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито причетність України до атаки на російський літак-розвідник А-50 на аеродромі Мачулищі. Там запропонували Лукашенку чіткіше формулювати думки.

Також ми писали, що Україна, країни Балтії, Польща, Румунія і Словенія підписали ініціативну угоду про створення спеццентру для збирання доказів та розслідування основних міжнародних злочинів, скоєних рф проти України. Автори війни, включно з путіним, отримають вироки.

Додамо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не завдає ударів по території рф. Це було відповіддю на звинувачення з боку російської влади в тому, що Україна використовує безпілотні літальні апарати для атак на регіони рф.