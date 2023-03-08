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Подоляк назвал самые важные приоритеты для Украины этой весной

8 марта 2023 15:04
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Михаил Подоляк
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал четыре приоритета для Украины этой весной. Он подчеркнул, что антироссийская коалиция должна продолжать давление на рф.

Об этом Подоляк написал в Twitter.

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По словам советника главы ОП, приоритеты для Украины этой весной:

  • Увеличение военного производства — снарядов и ракет;
  • ускорение поставок бронетехники и ремонтных баз;
  • эффективное контрнаступление;
  • жесткое давление на россию с целью недопущения обхода санкций.

Напомним, в Офисе Президента Украины отреагировали на обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к атаке на российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. Там предложили Лукашенко более четко формулировать мнения.

Также мы писали, что Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных рф против Украины. Авторы войны, включительно с путиным, получат приговоры.

Добавим, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории россии. Это было ответом на обвинения со стороны российских властей в том, что Украина использует беспилотные летательные аппараты для атак на регионы рф.

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