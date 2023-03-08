Подоляк назвал самые важные приоритеты для Украины этой весной
Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал четыре приоритета для Украины этой весной. Он подчеркнул, что антироссийская коалиция должна продолжать давление на рф.
Об этом Подоляк написал в Twitter.
-
В ЕС договорились срочно доставить в Украину боеприпасы на €1 млрд
-
В Одессе очень нужны доноры крови
-
Зеленский встретился с генсеком ООН: детали
-
Номинанты на премию "Оскар-2023" глазами знаменитого художника
-
В Германии заявили, что взрывы на газопроводах рф могут быть провокацией под флагом Украины
-
В Одессе открывают транзитное движение транспорта по улице Пироговская
-
ChatGPT против комиков: может ли нейросеть написать смешную шутку
-
В Харькове начали демонтаж корпуса университета, разрушенного россиянами
-
В Киевской области могут раздаваться громкие взрывы: причины
-
Подготовка к НМТ 2023: в Одесской ОВА объяснили все, что нужно знать абитуриентам
Подробности
По словам советника главы ОП, приоритеты для Украины этой весной:
- Увеличение военного производства — снарядов и ракет;
- ускорение поставок бронетехники и ремонтных баз;
- эффективное контрнаступление;
- жесткое давление на россию с целью недопущения обхода санкций.
Напомним, в Офисе Президента Украины отреагировали на обвинения самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы причастности Украины к атаке на российский самолет-разведчик А-50 на аэродроме Мачулищи. Там предложили Лукашенко более четко формулировать мнения.
Также мы писали, что Украина, страны Балтии, Польша, Румыния и Словения подписали инициативное соглашение о создании спеццентра для сбора доказательств и расследования основных международных преступлений, совершенных рф против Украины. Авторы войны, включительно с путиным, получат приговоры.
Добавим, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории россии. Это было ответом на обвинения со стороны российских властей в том, что Украина использует беспилотные летательные аппараты для атак на регионы рф.