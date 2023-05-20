Подоляк розповів, чи справді окупанти пошкодили Patriot

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: ОП

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк відреагував на заяву російського генерал-лейтенанта про знищення системи Patriot. За його словами, це фейкова інформація.

Про це Михайло Подоляк сказав в інтерв'ю "24 каналу".

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Подоляк розповів, що Patriot в абсолютно справному стані. Жодних пошкоджень немає, тому він продовжуватиме захищати небо над столицею України.

Радник голови ОП прокоментував слова російського генерал-лейтенанта Ігоря Конашенкова, який заявив про знищення системи.

"Я б рекомендував Конашенкова використовувати в хіп-хоп композиціях як мемного суб'єкта. І взагалі Міноборони — дуже "потужний" орган в Росії. Він абсолютно "правдивий", — наголосив Подоляк.

За його словами, в історичному підручнику буде написано, що Росія програла Україні та Patriot.

"Повітряну війну програла Patriot. Це фантастично звучить. Однак взагалі нам треба позбутися риторики, що ми маємо право щось робити чи не маємо. Ми маємо право робити все", — зазначив радник керівника ОП.

Подоляк додав, що Україна має право на окупованих територіях знищувати все абсолютно жорстоко, якщо це знадобиться.

Нагадаємо, система протиповітряної оборони Patriot, про знищення якої заявили російські військові, продовжує працювати. Можливо, ті мінімальні пошкодження, яких вона зазнала, були завдані уламками збитої ракети.

Також ми писали, що очільник Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що внаслідок атаки було знищено пʼять зенітно-ракетних комплексів Patriot.