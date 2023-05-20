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Подоляк рассказал, действительно ли оккупанты повредили Patriot

20 мая 2023 11:37
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подоляк рассказал, действительно ли оккупанты повредили Patriot
Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление российского генерал-лейтенанта об уничтожении системы Patriot. По его словам, это фейковая информация.

Об этом Михаил Подоляк сказал в интервью "24 каналу".

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Подоляк рассказал, что Patriot в совершенно исправном состоянии. Никаких повреждений нет, поэтому он будет продолжать защищать небо над столицей Украины.

Советник руководителя ОП прокомментировал слова российского генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, заявившего об уничтожении системы.

"Я бы рекомендовал Конашенкову использовать в хип-хоп композициях как мемного субъекта. И вообще Минобороны — очень "мощный" орган в России. Он абсолютно "правдив", — подчеркнул Подоляк.

По его словам, в историческом учебнике будет написано, что Россия проиграла Украине и Patriot.

"Воздушную войну проиграла Patriot. Это фантастически звучит. Однако вообще нам надо избавиться от риторики, что мы имеем право что-то делать или не имеем. Мы имеем право делать все", — отметил советник руководителя ОП.

Подоляк добавил, что Украина имеет право на оккупированных территориях уничтожать все совершенно жестоко, если это понадобится.

Напомним, система противовоздушной обороны Patriot, об уничтожении которой заявили российские военные, продолжает работать. Возможно, те минимальные повреждения, которые она получила, были нанесены обломками сбитой ракеты.

Также мы писали, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в результате атаки было уничтожено пять зенитно-ракетных комплексов Patriot.

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