Подоляк розповів, як росіяни створюють фейки про "злив секретних документів"

Михайло Подоляк. Фото: Офіс Президента

росія давно випала з глобального "порядку денного". Але іноді все ще намагається через умовно "нейтральні" джерела організовувати масштабні компрометуючі кампанії, такі як якийсь "злив" секретних документів.

Про це написав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у своєму Teelgram.

Читайте також:

Які алгоритми використали у росії для створення фейку про "злив" секретних документів

"Сучасний "інформаційний простір", і особливо те, як він реагує на спекулятивні теми, є абсолютно передбачуваним. Він дуже активно відгукується на провокативні "зливи", навіть якщо ці "зливи" на вигляд безглузді та неохайні", — сказав Подоляк.

Він додав, що "злив документів" про нібито сценарії контрнаступу України чи про оцінки перспектив Близького Сходу – типова гра росіян.

Михайло Подоляк окреслив п'ять алгоритмів створення міфу про "злив" цих документів:

Перше: береш тематичні брифінги, щоб створити ілюзію правдоподібності. Частина цих брифінгів відкрита, частину закрито. Компілюєш матеріал як основу майбутнього "документа".

Друге: на підставі власного аналізу відкритих брифінгів доходиш необхідних висновків і вбудовуєш їх у "документ".

Третє: додаєш трохи перехоплених розмов чи розмов чиновників у барах/ресторанах. На жаль, людина слабка і періодично любить поговорити з колегами про "секрети".

Четверте: додаєш відверто фіктивних даних, які й мають спровокувати недовіру.

І нарешті, п’яте: масово публікуєш у соц/мережах, легалізуючи "злив".

"Абсолютно простий алгоритм. Важливо лише забезпечити відносну правдоподібність "документа", актуальний час публікації (у період глобального інформаційного затишшя) і знайти репутаційні "джерела передачі" (або прямі — щоб джерела самостійно передали щось журналістам, не розуміючи, що грають у чужу гру; або непрямі – розмістити матеріали на майданчиках, які моніторяться журналістами та потенційними авторами)", — наголосив він.

Подоляк також додав, що мета цих "зливів" начебто секретних даних очевидна — відвернути увагу від актуальної підготовки до наступного етапу війни…. Посіяти певні сумніви та взаємні підозри між партнерами: "То чи є зливи? А якщо є, то звідки?" і "Чи не треба зменшити обсяги довірливої комунікації?". Внести розколи в певні внутрішні підготовчі процес.



Що відомо про витік секретних документів

Раніше видання The New York Times опублікувало нібито засекречені військові документи, що стосуються контрнаступу Сил оборони України. Достовірність цих документів ніхто не підтвердив.

Видання зазначає, що це документи США та НАТО. Наразі Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися у мережі.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація про час і місце українського контрнаступу є закритою. Однак коли він розпочнеться, громадяни це побачать.

Окрім того, представник Головного управління розвідки МО України Андрій Юсов відреагував на інформацію про "злив" цих нібито секретних документів. Він наголосив, що "злиті" в мережу так звані "засекречені військові документи" про плани ЗС України — підробка та спецоперація російських спецслужб.