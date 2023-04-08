Подоляк рассказал, как россияне создают фейки о "сливе секретных документов"

Михаил Подоляк. Фото: Офис Президента

россия давно выпала из глобальной "повестки дня". Но иногда все еще пытается через условно "нейтральные" источники организовывать масштабные компрометирующие кампании, такие как некий "слив" секретных документов.

Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в своем Teelgram.

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"Современное "информационное пространство", и особенно то, как оно реагирует на спекулятивные темы, абсолютно предсказуемо. Оно очень активно отзывается на провокативные "ливни", даже если эти "ливни" по внешнему виду бессмысленны и неопрятны", — сказал Подоляк.

Он добавил, что "слив документов" о якобы сценариях контрнаступления Украины или об оценках перспектив Ближнего Востока — типичная игра россиян.

Михаил Подоляк очертил пять алгоритмов создания мифа о "сливе" этих документов:

Первое: берешь тематические брифинги, чтобы создать иллюзию правдоподобия. Часть этих брифингов открыта, часть закрыта. Компилируешь материал как основу будущего "документа".

Второе: на основании собственного анализа открытых брифингов приходишь к необходимым выводам и встраиваешь их в "документ".

Третье: добавляешь несколько перехваченных разговоров или разговоров чиновников в барах/ресторанах. К сожалению, человек слаб и периодически любит поговорить с коллегами о "секретах".

Четвертое: добавляешь откровенно фиктивные данные, которые и должны спровоцировать недоверие.

И, наконец, пятое: массово публикуешь в соц/сетях, легализуя "слив".

"Абсолютно простой алгоритм. Важно лишь обеспечить относительное правдоподобие "документа", актуальное время публикации (в период глобального информационного затишья) и найти репутационные "источники передачи" (или прямые — чтобы источники самостоятельно передали что-то журналистам, не понимая, что играют в чужую игру; или косвенные — разместить материалы на площадках, которые мониторятся журналистами и потенциальными авторами)", — подчеркнул он.

Подоляк также добавил, что цель этих "ливней" вроде бы секретных данных очевидна — отвлечь внимание от актуальной подготовки к следующему этапу войны. Посеять определенные сомнения и взаимные подозрения между партнерами: "Это ливни? А если есть, то откуда?" и "Не нужно ли уменьшить объемы доверительной коммуникации?". Внести расколы в определенные внутренние подготовительные процессы.

Что известно об утечке секретных документов

Ранее издание The New York Times опубликовало якобы засекреченные военные документы, касающиеся контрнаступления Сил обороны Украины. Достоверность этих документов никто не подтвердил.

Издание отмечает, что это документы США и НАТО. Пентагон расследует, кто мог стоять за утечкой документов, появившихся в сети.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация о времени и месте украинского контрнаступления закрыта. Однако, когда он начнется, граждане это увидят.

Кроме того, представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов отреагировал на информацию о "сливе" этих якобы секретных документов. Он отметил, что "слиты" в сеть так называемые "засекреченные военные документы" о планах ВС Украины — подделка и спецоперация российских спецслужб.