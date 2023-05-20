Подоляк рассказал о ситуации в Бахмуте

Советник главы офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: Мы — Украина

Сегодня, 20 мая, вышло интервью Михаила Подоляка. Советник главы Офиса Президента рассказал ситуацию, которая сейчас наблюдается на Бахмутском направлении.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк на интервью для 24 канала.

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Контрнаступление

Михаил Подоляк ответил на вопрос, может ли начаться контрнаступление, пока президента Зеленского нет в Украине.

"Теоретически может быть все что угодно. Однако теоретически об этом могут говорить исключительно наши военные, Генштаб. В этом случае мы говорим о двух ключевых направлениях — Луганском и Донецком. Они оценивают, смотрят за перемещением российских резервов, перемещением наших резервов и так далее", — сказал советник главы Офиса Президента.

Он добавил, что в настоящее время Украина увеличит интенсивность обстрелов структур российского обеспечения на оккупированных территориях. Но о начале контрнаступления могут говорить только украинские военные.

"Это неплохо, что мы так много говорим о контрнаступлении, это нормально. Потому что это важный этап войны и показывает, кто владеет инициативой, это решает определенные информационные вопросы. Единственное, что мне не очень нравится — когда мы говорим о конкретике определенного наступательного действия на каком-то направлении. Это просто странно, когда об этом говорят эксперты, непосредственно не имеющие отношения к Генштабу или верховному главнокомандованию, где решаются вопросы. Говорить о контрнаступлении, что этот важный этап войны нужно и без него мы не решим ни одной стратегической или даже тактической задачи — нужно. Но о конкретных направлениях, конкретном времени — излишне", — заявил Михаил Подоляк.

Ситуация на Бахмутском направлении

Советник главы Офиса Президента сказал, что на Бахмутском направлении идут самые масштабные боевые действия со стороны Украины, которая именно там, конечно, "обнулила" репутацию российской армии.

"Это очень страшные бои. Это открытый путь в ад. Россия теряет и тратит все боеспособное, что смогла там сконцентрировать", — сказал Михаил Подоляк.

Кроме этого, он добавил, что украинские военные уже десятки раз выполнили задание.

"ВСУ не дали возможности развернуть России наступление, накопить определенный психологический компонент для того, чтобы говорить якобы оккупанты продвигаются. Кроме того, украинские военнослужащие не дали возможности России отработать, уладить своих мобилизованных и показать, как нужно воевать", — сказал политик.

Также он отметил, что оккупанты в Бахмуте получили много потерь, которые существенно влияют и деморализуют мобилизованных.

"Украина доказала, что с точки зрения оборонной маневровой войны мы находимся на другом уровне, чем российская современная армия. Бахмут — это пример того, как нужно себя вести в современной масштабной войне. Там очень эффектно проявили себя и оперативное командование Александра Сырского и Генштаб Валерия Залужного, и вообще конкретные бригады, которые на этом направлении отрабатывают", — заявил советник главы Офиса Президента.

О ситуации в Бахмуте Михаил Подоляк рассказывает в интервью с 46 минут.

Напомним, что на востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. Украинские военные сдерживают штурмы российских оккупантов. Горячей точкой остается город Бахмут Донецкой области.

Украинские военные показали кадры из Бахмута Донецкой области. Жестокие бои за каждый метр украинского города продолжаются.