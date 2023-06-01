Російські добровольці заявили, що дійшли до Шебекіна і накрили "Градами" МВС
Підрозділи "Русского добровольческого корпуса" заявили, що дійшли до передмістя Шебекіна. У самому місті вони обстріляли "Градами" будівлю МВС, де зібралися місцеві поліцейські.
Про це повідомили самі добровольці на Telegram-каналі "Русского добровольческого корпуса" (РДК).
Наступ на Шебекіно
Російські добровольці, які продовжили процес звільнення Бєлгородської області від путінського режиму, заявили, що уже дійшли до передмістя міста Шебекіно.
Зараз передові загони РДК ведуть бої у селах Нова Таволжанка та Титовка.
Удар по поліції
У РДК розповіли про успішну операцію в Шебекіну.
Російські правоохоронці згідно із оголошеним планом "Фортеця" зібралися в будівлі місцевого управління МВС Бєлгородської області.
Після того, як поліцейські зібралися у будівлі, добровольці "Русского добровольческого корпуса" обстріляли їх ракетними системами залпового вогню "Град".
Пожежа на заводі
Крім того, у мережі з’явилися фото потужної пожежі у Шебекіну.
Зазначається, що це горить завод "Монокристалл".
Нагадаємо, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.
Також ми писали, що 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.
Додамо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.