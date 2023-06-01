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Російські добровольці заявили, що дійшли до Шебекіна і накрили "Градами" МВС

1 червня 2023 14:25
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Російські добровольці заявили, що дійшли до Шебекіна і накрили "Градами" МВС
Російські добровольці. Фото: Telegram-канал РДК
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Підрозділи "Русского добровольческого корпуса" заявили, що дійшли до передмістя Шебекіна. У самому місті вони обстріляли "Градами" будівлю МВС, де зібралися місцеві поліцейські.

Про це повідомили самі добровольці на Telegram-каналі "Русского добровольческого корпуса" (РДК).

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Наступ на Шебекіно

Російські добровольці, які продовжили процес звільнення Бєлгородської області від путінського режиму, заявили, що уже дійшли до передмістя міста Шебекіно.

Зараз передові загони РДК ведуть бої у селах Нова Таволжанка та Титовка.

Удар по поліції

У РДК розповіли про успішну операцію в Шебекіну.

Російські правоохоронці згідно із оголошеним планом "Фортеця" зібралися в будівлі місцевого управління МВС Бєлгородської області. 

Після того, як поліцейські зібралися у будівлі, добровольці "Русского добровольческого корпуса" обстріляли їх ракетними системами залпового вогню "Град".

Деталі удару по Шебекіну
Деталі удару по Шебекіну

Пожежа на заводі

Крім того, у мережі з’явилися фото потужної пожежі у Шебекіну.

Зазначається, що це горить завод "Монокристалл".

Нагадаємо, бійці "Русского добровольческого корпуса" та легіону "Свобода России" продовжують операцію звільнення у Бєлгородській області. Через це з кількох прикордонних з Україною селищ втекла російська влада.

Також ми писали, що 25 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" знову зайшли на територію Бєлгородської області. Вони зняли відео на тлі поштового відділення в Глотово.

Додамо, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, що ЗСУ не причетні до подій в Бєлгородській області. За його словами, конфлікти в РФ стають масштабнішими.

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