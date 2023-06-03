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Подоляк заявил, что Украина готова предоставить гуманитарные коридоры для Белгорода

3 июня 2023 22:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подоляк заявил, что Украина готова предоставить гуманитарные коридоры для Белгорода
Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Фото: ОП
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова предоставить гуманитарные коридоры для жителей Белгородской области. Он также прокомментировал события, которые происходят на территории РФ.

Об этом Михаил Подоляк сказал в эфире телемарафона.

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"Безусловно, РДК демонстрирует альтернативную позицию относительно того, как нужно относиться к гражданам своей страны. Все, что сегодня происходит в Белгородской области, выглядит следующим образом", — подчеркнул Подоляк.

Он отметил, что российские военные не меняют свою тактику и продолжают прятаться во дворах и домах местных жителей.

"Россия размещает в жилых кварталах свои силы, туда заходят РДК и воюют непосредственно с войсками РФ, а Россия своими дополнительными войсками атакует гражданское население России", — рассказал советник главы ОП.

Гуманитарные коридоры для Белгородской области

Подоляк заявил, что Украина готова предоставить местным жителям Белгородской области гуманитарные коридоры для выхода из зоны боевых действий.

"Поэтому, исходя из гуманистической составляющей, РДК говорит, что могут организовать гуманитарные коридоры.... Украина готова предоставить гуманитарные коридоры, если это потребуется для сохранения мирных граждан России", — добавил Подоляк.

Напомним, подразделения "Русского добровольческого корпуса" заявили, что дошли до пригорода Шебекина. В самом городе они обстреляли "Градами" здание МВД, где собрались местные полицейские.

Также мы писали, что бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" продолжают операцию по освобождению в Белгородской области. Из-за этого из нескольких пограничных с Украиной поселков сбежали российские власти.

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