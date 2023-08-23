Поет та військовий Вишебаба розповість, що відчуває на фронті: ефір Новини.LIVE

Павло Вишебаба. Фото: Новини.LIVE

Український військовослужбовець, поет, письменник, музикант та громадський активіст Павло Вишебаба став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповість про свою творчість та війну.

Подивитися прямий ефір, який розпочнеться о 19:10, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Прямий ефір Новини.LIVE

Вишебаба розповість про друге видання книги "Тільки не пиши мені про війну". Також в ефірі Новини.LIVE він поговорить про те, що відчуває на війні, любов та перехід на українську мову.

Нагадаємо, Сили оборони України поступово просуваються на усіх ділянках фронту, звільняючи території від загарбників. Зокрема, на півдні, де днями мали успіх поблизу одного з населених пунктів.

Також ми писали, що упродовж минулої доби українські військові знищили близько 480 російських окупантів. Окрім того, загарбники продовжують шаленими темпами втрачати важливу військову техніку, зокрема танки, бойові броньовані машини та БпЛА.

Додамо, успішний контрнаступ української армії в Роботиному, що на Запоріжжі, — початок операції на другій лінії оборони російських окупантів.