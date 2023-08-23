Поэт и военный Вышебаба расскажет, что чувствует на фронте: эфир Новини.LIVE

Павел Вышебаба. Фото: Новини.LIVE

Украинский военнослужащий, поэт, писатель, музыкант и общественный активист Павел Вышебаба стал гостем эфира Новини.LIVE. Он расскажет о своем творчестве и войне.

Посмотреть прямой эфир, который начнется в 19:10, можно на YouTube-канале Новини.LIVE .

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Вышебаба расскажет о втором издании книги "Только не пиши мне о войне". Также в эфире Новини.LIVE он поговорит о том, что чувствует на войне, любви и переходе на украинский язык.

Напомним, Силы обороны Украины постепенно продвигаются на всех участках фронта, освобождая территории от захватчиков. В частности, на юге, где на днях имели успех вблизи одного из населенных пунктов.

Также мы писали, что за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 480 российских оккупантов. Кроме того, захватчики продолжают безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Добавим, успешное контрнаступление украинской армии в Работино на Запорожье — начало операции на второй линии обороны российских оккупантов.