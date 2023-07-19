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Полювання на окупантів: снайпери ССО показали результати влучної роботи

19 липня 2023 09:38
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Полювання на окупантів: снайпери ССО показали результати влучної роботи
Український снайпер цілиться. Фото: facebook/Командування ССО ЗСУ
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На Донеччині українські захисники продовжують нищити ворогів. Так, снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ показали ефективну ліквідацію окупантів.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України оприлюднили відео про влучну робота снайперів ССО.

"Мій настріл рахується вже сотнями, далі більше!", — повідомив снайпер ССО.

Насамперед під вогнем воїнів перебувають російські штурмовики. Полювання на загарбників снайперські групи Сил спеціальних операцій проводять переважно вночі.

Як відомо, завдання снайперів  — унеможливлення спроб ворогів закріпитися на зайнятих ділянках і облаштувати позиції.

Нагадаємо, у ГУР показали ефектне відео знищення окупантів на фронті.

Також у ГУР показали відео операції чеченських воїнів проти російських окупантів.
 

 

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