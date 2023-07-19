Полювання на окупантів: снайпери ССО показали результати влучної роботи

Український снайпер цілиться. Фото: facebook/Командування ССО ЗСУ

На Донеччині українські захисники продовжують нищити ворогів. Так, снайпери Сил спеціальних операцій ЗСУ показали ефективну ліквідацію окупантів.

Про це повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

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У Командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України оприлюднили відео про влучну робота снайперів ССО.

"Мій настріл рахується вже сотнями, далі більше!", — повідомив снайпер ССО.

Насамперед під вогнем воїнів перебувають російські штурмовики. Полювання на загарбників снайперські групи Сил спеціальних операцій проводять переважно вночі.

Як відомо, завдання снайперів — унеможливлення спроб ворогів закріпитися на зайнятих ділянках і облаштувати позиції.

Нагадаємо, у ГУР показали ефектне відео знищення окупантів на фронті.

Також у ГУР показали відео операції чеченських воїнів проти російських окупантів.

