"Нас здесь ложат п**дец": у ГУР показали ефектне відео знищення окупантів на фронті

Знищення ворожої техніки. Фото: скриншот з відео

У Головному управлінні розвідки Міноборони показали, як українські військові знищують російських окупантів та ворожу техніку на фронті. Загарбники продовжують скаржитися на великі втрати.

Відео опублікувало ГУР МО.

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На відео можна побачити, як українські військові майстерно завдають удари по місцях скупчення російських окупантів на фронті. У ГУР додали перехоплені розмови загарбників, які скаржаться на великі втрати та важку ситуацію.

Що кажуть окупанти:

Кишки, нах*р одні валяються;

командира роти, командира взводу і командира відділення пох*ярило за один день;

одна рука залишилася від нього;

ну коротше, ось тільки половину Юрика прислали сюди;

нас тут кладуть п*здець, день за днем;

куди ми потрапили, нах*й?

реально всім пох*й, розумієш?

"Дякуємо за трек і кліп ENEM та творчій групі Редактора, а всім Силам Оборони за нищення окупантів!" — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 17 липня, українські захисники знищили близько 710 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, артилерійські установки та бойові броньовані машини.

Також ми писали, що воїни 47 Бригади "Маґура" показали роботу M2 Bradley. Техніка з США допомагає ЗСУ звільняти українську територію, яку захопили окупанти.

Додамо, військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого успішно наближають перемогу України. Для цього захисники використовують мінометну техніку.