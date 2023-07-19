Охота на оккупантов: снайперы ССО показали результаты точной работы
В Донецкой области украинские защитники продолжают уничтожать врагов. Так, снайперы Сил специальных операций ВСУ показали эффективную ликвидацию оккупантов.
Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.
Сколько россиян на счету защитников Донбасса
В Командовании Сил специальных операций ВС Украины обнародовали видео о точной работе снайперов ССО.
"Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!", — сообщил снайпер ССО.
В первую очередь под огнем воинов находятся русские штурмовики. Охоту на захватчиков снайперские группы Сил специальных операций проводят преимущественно ночью.
Как известно, задача снайперов — предотвращение попыток врагов закрепиться на занятых участках и обустроить позиции.
Напомним, в ГУР показали эффектное видео уничтожение россиян на фронте.
Также в ГУР показали видео операции чеченских воинов против российских оккупантов.