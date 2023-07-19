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Охота на оккупантов: снайперы ССО показали результаты точной работы

19 июля 2023 09:38
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Охота на оккупантов: снайперы ССО показали результаты точной работы
Украинский снайпер целится. Фото: facebook/Командование ССО ВСУ
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В Донецкой области украинские защитники продолжают уничтожать врагов. Так, снайперы Сил специальных операций ВСУ показали эффективную ликвидацию оккупантов.

Об этом сообщает Командование сил специальных операций ВС Украины.

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В Командовании Сил специальных операций ВС Украины обнародовали видео о точной работе снайперов ССО.

"Мой настрел считается уже сотнями, дальше больше!", — сообщил снайпер ССО.

В первую очередь под огнем воинов находятся русские штурмовики. Охоту на захватчиков снайперские группы Сил специальных операций проводят преимущественно ночью.

Как известно, задача снайперов — предотвращение попыток врагов закрепиться на занятых участках и обустроить позиции.

Напомним, в ГУР показали эффектное видео уничтожение россиян на фронте.

Также в ГУР показали видео операции чеченских воинов против российских оккупантов.

 

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