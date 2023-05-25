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Полковник ЗСУ зважив шанси росіян до організації великого наступу

25 травня 2023 13:17
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Чи вистачить у росіян сил на новий масштабний наступ
Ворожий артилерійський розрахунок веде обстріл. ФОТО: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська відчутно зменшили кількість своїх атак на позиції українських Сил оборони. У результаті наразі добова щільність нападів ворога інколи перевищує пів сотні.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник. 

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Петро Черник
Петро Черник. Фото: УФОТО

"Якщо подивитися, то частота бойових зіткнень впала щонайменше удвічі", — сказав Черник. 

Якщо, пояснив він, скажімо, ще у березні частота бойових зіткнень обчислювалася кількістю 100-120 на добу,  то зараз ледь сягає 50. 

"На мій погляд, у них для великого наступу потенціалу вже немає. Мені важко сказати взагалі, за рахунок кого, чого вони робитимуть великі атаки, якщо наважаться", — наголосив військовий експерт.

Що відбувається на фронті

Головне управління розвідки повідомило, що має інформацію проте, що Росія може перекинути підрозділи своїх військ з ТОТ до Росії, зокрема, до Бєлгородської області. Однак це непростий процес, який потребує підготовки.

Сили оборони України відбили у російських окупантів територію на південь від села Іванівське на Бахмутському напрямку. Росіяни зазнали значних втрат і відступили.

Генштаб зазначає, що протягом 24 травня ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 39  обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Основними напрямками для Російської Федерації лишаються Купʼянська, Лиманська, Бахмутська та Мар'їнська ділянки фронту.

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