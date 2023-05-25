Хватит ли у россиян сил на новое масштабное наступление

Вражеский артиллерийский расчет ведет обстрел. ФОТО: РосСМИ

Российские оккупационные войска ощутимо снизили количество своих атак на позиции украинских Сил обороны. В результате суточная плотность атак врага иногда не превышает полсотни.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, полковник Вооруженных сил Украины Петр Черник.

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Петр Черник. Фото: УФОТО

"Если посмотреть, то частота боевых столкновений упала по меньшей мере вдвое", — сказал Черник.

Например, пояснил он, скажем, еще в марте частота боевых столкновений исчислялась количеством 100-120 в сутки, то сейчас едва достигает 50.

"На мой взгляд, у них для большого наступления потенциала уже нет. Мне трудно сказать вообще, за счет кого, чего они будут делать большие атаки, если отважатся", — подчеркнул военный эксперт.

Что происходит на фронте

Главное управление разведки сообщило, что располагает информацией о том, что Россия может перебросить подразделения своих войск из ТОТ в Россию, в частности, в Белгородскую область. Однако это непростой процесс, требующий подготовки.

Силы обороны Украины отбили у российских оккупантов территорию к югу от села Ивановское на Бахмутском направлении. Россияне понесли значительные потери и отступили.

Генштаб отмечает, что в течение 24 мая враг нанес 30 авиационных ударов и совершил 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Основными направлениями для Российской Федерации остаются Купянский, Лиманский, Бахмутский и Марьинский участки фронта.