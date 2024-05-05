Полку Азов исполнилось десять лет

Командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко. Фото: скриншот с видео

Полку "Азов" в воскресенье, 5 мая, исполнилось десять лет. Там подчеркнули, что это путь от нескольких десятков добровольцев, имевших лишь мотивацию и веру в справедливость, в бригаду специального назначения — одно из наиболее эффективных подразделений Сил обороны.

Об этом сказал командир бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко в видео, опубликованном в Telegram.

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По словам Прокопенко, бойцы "Азова" воевали в таких городах: Мариуполь, Марьинка, Иловайск, Широкино, Бердянское, Водяное, Сопино, Гнутово, Лебединское, Пикузы, Павлополь, Светлодарская дуга. И снова Мариуполь. Великая Новоселка, Ореховское направление, Кременские леса.

"Этот путь не был простым, нам есть кого уважать, есть о ком вспомнить, но нет времени складывать руки. Потому что наш долг — продолжать дело тех, кто не дожил до этого дня. Наша самая большая мотивация — месть и борьба за побратимов, которые до сих пор находятся в плену", — подчеркнул Прокопенко.

По его словам, впереди предстоят тяжелые бои, которые "Азов" готов принять с честью.

Бойцы, которые оказались в плену

Заместитель председателя Ассоциации семей защитников "Азовстали" Юлия Федосюк в интервью Новини.LIVE рассказывала, что в российском плену находится 1700 воинов Мариупольского гарнизона. Среди них — 900 бойцов "Азова".

"Их вообще не отпускают последние больше, чем полгода. В мае 2023 года был большой и последний обмен пленными, когда среди защитников были "азовцы".

Я думаю, что "Азов" является очень символической вещью для РФ. Он был такой целью еще в 2014, когда российская пропагандистская машина его атаковала с разных сторон. Это очень особое подразделение мотивированных добровольцев, людей, с которыми Россия не может договориться, не может их сломать. Мы это видели в Мариуполе. И, конечно, цена в обменах таких очень высокая", — сказала Федосюк.

Последний раз обмен пленными был 8 февраля 2024 года. Домой вернулось 100 бойцов, большинство из них — это защитники Мариуполя.

Напомним, бойцы "Азова" ежедневно ликвидируют большое количество российских оккупантов и вражескую технику. Они показали, как FPV-дроны преследуют пехоту противника.

Также на Кременском направлении военные бригады "Азов" отработали по оккупантам сбросами ударных дронов. Произошло это вблизи Тернов Сумской области.