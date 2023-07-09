Мі-24 - Польща передасть Україні ударну військову техніку

Бойовий гелікоптер Мі-24. Фото: Wikipedia

Польща передала приблизно десять бойових гелікоптерів Мі-24 радянського виробництва Україні для посилення її здатності протистояти агресії Росії. При цьому Польща залишається вірним союзником України.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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У виданні повідомили, що Польща нещодавно відправила Києву близько десяти бойових гелікоптерів радянського типу. При цьому слід зазначити, що офіційної інформації не надходило.

Варто уточнити, що Польща як один із ключових прихильників України у її війні з Росією вже давно надає військове сприяння Києву і виступає на користь вступу України до НАТО.

Що відомо про гелікоптер Мі-24

Мі-24 — це ударний гелікоптер, розроблений радянським ОКБ під керівництвом М.Л. Міля. Він також відомий під неформальною назвою "Крокодил".

Ця модель стала першим ударним вертольотом в СРСР і другим у світі після AH-1 "Кобра", який спеціально розроблений для бойових дій. Зазначимо, що Мі-24 став першим великосерійним бойовим вертольотом у світі, обладнаним шасі, що забирається. Його масове виробництво почалося в 1971 році й продовжується до наших днів.

Мі-24 випускається в різних модифікаціях та експортувався до багатьох країн світу. Він знаходив активне застосування під час Афганської війни, під час військових операцій у Чечні та інших регіональних конфліктах.

Нагадаємо, що за час повномасштабної війни Збройні сили України отримали від Заходу 471 танк. З огляду на втрати Росії кількість танків в арміях обох воюючих країн зрівнялася.

Також ми повідомляли, що у Болгарії вже почали готувати наступний пакет військової допомоги для України. Проте коли саме буде допомога, ще невідомо.

Крім того, Німеччина та Данія у рамках військової підтримки відправлять в Україну танки Leopard 1A5. При цьому німецькі спеціалісти продовжують допомагати у навчанні українським військовим.