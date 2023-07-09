Ми-24 - Польша передаст Украине ударную военную технику

Боевой вертолет Ми-24. Фото: Wikipedia

Польша передала примерно десяти боевых вертолетов Ми-24 советского производства Украине для усиления ее способности противостоять агрессии России. При этом, Польша остается верным союзником Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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В издании сообщили, что Польша не так давно отправила Киеву около десяти боевых вертолетов советского типа. При этом стоит отметить, что официальной информации не поступало.

Стоит уточнить, что Польша, как один из ключевых сторонников Украины в ее войне с Россией, уже давно оказывает военное содействие Киеву и выступает в пользу вступления Украины в НАТО.

Что известно про вертолет Ми-24

Ми-24 — это ударный вертолет, разработанный советским ОКБ под руководством М.Л. Миля. Он также известен под неформальным названием "Крокодил".

Эта модель стала первым ударным вертолетом в СССР и вторым в мире, после AH-1 "Кобра", который специально разработан для боевых действий. Отметим, что Ми-24 стал первым крупносерийным боевым вертолетом в мире, оборудованным убирающимся шасси. Его массовое производство началось в 1971 году и продолжается до наших дней.

Ми-24 выпускается в различных модификациях и экспортировался во множество стран мира. Он находил активное применение во время Афганской войны, во время военных операций в Чечне и в других региональных конфликтах.

Напомним, что за время полномасштабной войны Вооруженные силы Украины получили от Запада 471 танк. Учитывая потери России, количество танков в армиях обеих воюющих стран сравнялось.

Также мы сообщали, что в Болгарии уже начали готовить следующий пакет военной помощи для Украины. Однако, когда именно будет помощь, еще неизвестно.

Кроме того, Германия и Дания в рамках военной поддержки отправят в Украину танки Leopard 1A5. При этом немецкие специалисты продолжают помогать в обучении украинским военным.