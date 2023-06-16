Поразка в контрнаступі для РФ рівнозначна програшу в війні, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що успіх контрнаступу українських захисників значно вплине на ситуацію на фронті. Зокрема, це для Росії буде рівнозначно поразці в війні.

Про це президент розповів в інтерв'ю NBC.

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Президент України висловив думку, що для Росії поразка під час контрнаступу Збройних Сил України еквівалентна загальній втраті у війні. З цієї причини, як зазначив глава держави, окупанти проявляють настільки відчайдушний опір.

Що відомо про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили сім населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях. Українські військові відновили контроль над більш як 100 кв. км української території.

Також ми повідомляли, що 15 червня українські військові просунулись вперед поблизу міста Вугледар. Бойові дії просуваються на Маріупольський напрямок.

Додамо, що Збройні сили України розвивають свій контрнаступ не так швидко, як хотілося декому, а повільно. Це обумовлено просуванням невеликих груп з метою розвідки ситуації для подальшого розгортання основного удару.