Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Поражение в контрнаступлении для РФ равнозначно проигрышу в войне, — Зеленский arrow

Поражение в контрнаступлении для РФ равнозначно проигрышу в войне, — Зеленский

16 июня 2023 00:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Поражение в контрнаступлении для РФ равнозначно проигрышу в войне, — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех контрнаступления украинских защитников повлияет на ситуацию на фронте. В частности, это для России будет равносильно поражению в войне.

Об этом президент рассказал в интервью NBC.

Читайте также:

Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины выразил мнение, что для России поражение во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины эквивалентно всеобщей потере в войне. По этой причине, как отметил глава государства, оккупанты проявляют столь отчаянное сопротивление.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что в течение последней недели Силы обороны Украины освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Украинские военные возобновили контроль над более чем 100 кв. км украинской территории.

Также мы сообщали, что 15 июня украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.

Добавим, что Вооруженные силы Украины развивают свое контрнаступление не так быстро, как хотелось некоторым, а медленно. Это обусловлено продвижением небольших групп в целях разведки ситуации для дальнейшего развертывания основного удара.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас