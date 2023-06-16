Поражение в контрнаступлении для РФ равнозначно проигрышу в войне, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успех контрнаступления украинских защитников повлияет на ситуацию на фронте. В частности, это для России будет равносильно поражению в войне.

Об этом президент рассказал в интервью NBC.

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Президент Украины выразил мнение, что для России поражение во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины эквивалентно всеобщей потере в войне. По этой причине, как отметил глава государства, оккупанты проявляют столь отчаянное сопротивление.

Что известно о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что в течение последней недели Силы обороны Украины освободили семь населенных пунктов в Донецкой и Запорожской областях. Украинские военные возобновили контроль над более чем 100 кв. км украинской территории.

Также мы сообщали, что 15 июня украинские военные продвинулись вперед вблизи города Угледар. Боевые действия продвигаются на Мариупольское направление.

Добавим, что Вооруженные силы Украины развивают свое контрнаступление не так быстро, как хотелось некоторым, а медленно. Это обусловлено продвижением небольших групп в целях разведки ситуации для дальнейшего развертывания основного удара.