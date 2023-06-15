У Генштабі розповіли, скільки населених пунктів звільнили за тиждень

Українські військові на лінії зіткнення. Фото: Reuters

Впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили сім населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях. Українські військові відновили контроль над більш як 100 кв. км української території.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу в Military Media Center.

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Звільнення українських територій

Він зазначив, що впродовж останнього тижня наші війська просунулись в глибину противника до 3 км у районі населеного пункту Мала Токмачка та до 7 км південніше Великої Новосілки.

"Звільнено 7 населених пунктів в Донецькій та Запорізькій областях. Повернуто під контроль понад 100 квадратних кілометрів української території", — зазначив бригадний генерал.

Нагадаємо, що 10 червня Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що українська армія почала довгоочікуваний контрнаступ. А Міноборони показало інтригуюче відео з Будановим.

Тоді ж, 10 червня, українські військові звільнили село Нескучне Донецької області. А вже наступного дня 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне на Донеччині.

12 червня запорізькі тероборонці оголосили про звільнення села Новодарівка Пологівського району, на кордоні з Донецькою областю, від російських військ. Українці визволили село ще 4 червня, після чого окупанти безуспішно намагалися повернути свої позиції.

Цього дня ЗСУ також звільнили населений пункт Сторожеве, що на Донеччині. Над селищем знову майорить український прапор.

13 червня українська армія звільнила чергове село, Макарівку, у Донецькій області. Частина російських військ потрапила у полон українських морських піхотинців.