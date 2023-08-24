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Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16,— Зеленский

24 августа 2023 18:30
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16,— Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Коалиция стран, которые будут обучать украинских пилотов на истребителях F-16, пополнилась еще одним государством. Следовательно, к тренировкам присоединилась Португалия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

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"Португалия является участником нашей танковой и авиационной коалиции. Сегодня Португалия подтвердила готовность присоединиться к подготовке украинских пилотов и инженерного состава на самолетах F-16", — сказал глава украинского государства.

Кроме того, лидеры обеих стран обсудили расширение оборонного сотрудничества. В частности, о поставках Украине бронированной медицинской техники и оборудования для разминирования.

Напоследок Владимир Зеленский поблагодарил Португалию за поддержку гарантий безопасности для Украины.

"Спасибо за то, что Португалия поддержала Формулу мира, участвует в совместной работе с партнерами по подготовке саммитов "Украина — Латинская Америка", "Украина — Африка", — сказал президент Украины.

Напомним, Соединенные Штаты Америки согласились отправить истребители F-16 в Украину из Дании и Нидерландов. Это произойдет по завершении учений украинских пилотов.

Также Норвегия решила передать Украине истребители F-16. В то же время, заявления от официальных лиц еще не было.

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