Окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині

Наслідки нічної атаки армії рф

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Цієї ночі під вогнем армії рф були громади на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Про це у своєму Telegram розповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Наслідки нічних обстрілів

У ніч на 31 січня окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Ворог випустив близько десяти снарядів по житлових будинках.

"Як наслідок — три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває", — написав Лукашук.

На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Зазначається, що в інших районах області протягом ночі було тихо.

Як відомо, у ніч на 30 січня російські війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області. Тоді внаслідок атаки рф постраждали будинки, також обірвані лінії електропередач.

Окрім того, що в ніч з 25 на 26 січня російські окупаційні війська атакували місто Дніпро за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки було зафіксовано потрапляння до промислового підприємства. На щастя, внаслідок влучання ніхто з дніпрян не загинув.