Окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині

Пошкоджені будинки та лінії електропередач: окупанти вчергове атакували Дніпропетровщину
Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Цієї ночі під вогнем армії рф були громади на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.
Про це у своєму Telegram розповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Наслідки нічних обстрілів
У ніч на 31 січня окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Ворог випустив близько десяти снарядів по житлових будинках.
"Як наслідок — три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває", — написав Лукашук.
На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Зазначається, що в інших районах області протягом ночі було тихо.
Як відомо, у ніч на 30 січня російські війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області. Тоді внаслідок атаки рф постраждали будинки, також обірвані лінії електропередач.
Окрім того, що в ніч з 25 на 26 січня російські окупаційні війська атакували місто Дніпро за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки було зафіксовано потрапляння до промислового підприємства. На щастя, внаслідок влучання ніхто з дніпрян не загинув.