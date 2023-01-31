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Пошкоджені будинки та лінії електропередач: окупанти вчергове атакували Дніпропетровщину

31 січня 2023 09:38
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор
Окупанти обстріляли з важкої артилерії громаду на Дніпропетровщині
Наслідки нічної атаки армії рф
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дар’я Сушко
Дар’я Сушко
Редактор

Російські окупаційні війська продовжують тероризувати мирне населення України. Цієї ночі під вогнем армії рф були громади на Дніпропетровщині, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки.

Про це у своєму Telegram розповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Наслідки нічних обстрілів

У ніч на 31 січня окупанти завдали ударів з важкої артилерії по Мирівській громаді у Нікопольському районі. Ворог випустив близько десяти снарядів по житлових будинках.

"Як наслідок — три приватні житлові будинки пошкоджено, також зачепило дві господарські споруди і лінії електропередач. Обстеження територій обстрілу триває", — написав Лукашук.

На щастя, жертв серед цивільного населення немає. Зазначається, що в інших районах області протягом ночі було тихо.

Як відомо, у ніч на 30 січня російські війська вели вогонь по селищу Червоногригорівка Дніпропетровської області. Тоді внаслідок атаки рф постраждали будинки, також обірвані лінії електропередач.

Окрім того, що в ніч з 25 на 26 січня російські окупаційні війська атакували місто Дніпро за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок атаки було зафіксовано потрапляння до промислового підприємства. На щастя, внаслідок влучання ніхто з дніпрян не загинув.

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