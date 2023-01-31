Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии общину на Днепропетровщине

Последствия ночной атаки армии рф

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Этой ночью под огнем армии рф были громады на Днепропетровщине, в результате чего повреждены жилые дома.

Об этом в своем Telegram рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Последствия ночных обстрелов

В ночь на 31 января оккупанты нанесли удары из тяжелой артиллерии по Мировской громаде в Никопольском районе. Враг выпустил около десяти снарядов по жилым домам.

"Как следствие — три частных жилых дома повреждены, также задело два хозяйственных сооружения и линии электропередач. Обследование территорий обстрела продолжается", — написал Лукашук.

К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Отмечается, что в других районах области ночью было тихо.

Как известно, в ночь на 30 января российские войска вели огонь по поселку Красногригорьевка Днепропетровской области. Тогда в результате атаки рф пострадали дома, также оборванны линии электропередач.

Кроме того, что в ночь с 25 на 26 января российские оккупационные войска атаковали город Днепр с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки было зафиксировано попадание в промышленное предприятие. К счастью, в результате попадания никто из днепрян не погиб.