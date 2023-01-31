Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии общину на Днепропетровщине

Повреждены дома и линии электропередач: оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровщину
Российские оккупационные войска продолжают терроризировать мирное население Украины. Этой ночью под огнем армии рф были громады на Днепропетровщине, в результате чего повреждены жилые дома.
Об этом в своем Telegram рассказал глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Последствия ночных обстрелов
В ночь на 31 января оккупанты нанесли удары из тяжелой артиллерии по Мировской громаде в Никопольском районе. Враг выпустил около десяти снарядов по жилым домам.
"Как следствие — три частных жилых дома повреждены, также задело два хозяйственных сооружения и линии электропередач. Обследование территорий обстрела продолжается", — написал Лукашук.
К счастью, жертв среди гражданского населения нет. Отмечается, что в других районах области ночью было тихо.
Как известно, в ночь на 30 января российские войска вели огонь по поселку Красногригорьевка Днепропетровской области. Тогда в результате атаки рф пострадали дома, также оборванны линии электропередач.
Кроме того, что в ночь с 25 на 26 января российские оккупационные войска атаковали город Днепр с помощью дронов-камикадзе. В результате атаки было зафиксировано попадание в промышленное предприятие. К счастью, в результате попадания никто из днепрян не погиб.