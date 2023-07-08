Посол Украины в США прокомментировала предоставление кассетных боеприпасов Украине

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото: Экономическая правда

Украина будет использовать кассетные боеприпасы, поскольку ей необходимо освободить все оккупированные территории. Если россиянам не нравится такой сценарий, они могут убраться прочь с чужой земли.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Голосу Америки", передает журналист Остап Ярыш.

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Маркарова подчеркнула, что Украина будет использовать кассетные боеприпасы очень ответственно, потому что она освобождает свою территорию и свой народ.

"И если россияне не хотят, чтобы их использовали, они могут прекратить войну и забраться из Украины", — подчеркнула она.

Напомним, 7 июля США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

В Москве в это время истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Однако министр обороны Алексей Резников очертил пять основных принципов относительно кассетных боеприпасов, которые будет соблюдать Украина.