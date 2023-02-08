Окупантів повертають на фронт навіть після видалення нирки: перехоплення розмови
Російські окупанти, які були тяжко поранені у ході війни в Україні, рано чи пізно все одно повертаються на фронт. Їх оперують і навіть не документують про це, щоб швидше відправити на загибель.
Про це свідчить розмова окупантів між собою, яку перехопило ГУР.
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Окупант розповідає своєму товаришу про випадок, коли важкопораненого російського бійця швидко повернули на фронт. При цьому документального оформлення операції не було:
- "дома просидел месяца 2, позвонили, опять забрали с одной почкой…";
- "почки у него по факту нет, по бумагам это нигде не проходит…";
- "кто делал операцию — вообще неизвестно... вырезали почку в Ясиноватой… отвезли потом отлёживаться в Донецк".
Нагадаємо, російських окупантів кидають на війну в Україну навіть без їжі та води. Загарбники почали погрожувати командирами, що залишать фронт.
Крім того, у лавах окупаційних військ фіксують непоодинокі випадки вживання наркотиків солдатами російської армії. Через вживання заборонених речовин окупанти часто потрапляють у небезпечні ситуації.
Також ми писали, що російські загарбники знову обстрілюють одне одного. У новій перехопленій розмові окупант розповідає батьку, як їх підрозділ випадково підірвав танк "вагнерівців".
Додамо, російські загарбники мріють втекти на війну в Сирію з пекла, яке їм влаштовують українські захисники. Окупант скаржився своїй дружині на те, що, маючи досвід участі у сирійській війні, він не отримав легкої перемоги в Україні.