Окупанти обговорюють гостре бажання звільнення з лав ЗС рф

Загарбники не можуть піти з армії через закон про мобілізацію

Російські загарбники хочуть звільнитися з лав окупаційної армії. Однак через закон "Про проведення мобілізації у рф" це не можливо.

Про це свідчить розмова між окупантами, яку перехопило ГУР.

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Військовослужбовці зс рф обговорюють гостре бажання звільнення з лав зс рф, але у зв’язку з прийняттям закону "Про проведення мобілізації у рф" до завершення періоду мобілізації звільнення заборонено. Крім того, обговорюють масове небажання цивільного населення бути залученим до проходження військової служби у зс рф:

"лапина назначили начальником штаба сухопутных войск";

"вот это поругали, н***й. Да, теперь будет рассказывать, как он пр***ал харьков, б***ь, да, н***й?";

"кашники там досрочно, б***ь, капитанами стали, н***й, б***ь, без, б***ь, экзаменов в академии берут";

"я **й знает, чё нужно, б***ь, сказать людям, чтоб, н***й, они пошли в этот, б***ь, ну до******зм, н***й";

"у меня родственник говорит 22 или 24, он говорил, тыщи, ***ть, контрактник, да б***ь их в такси заработать в три раза больше можно";

"один, б***ь, может быть геройское что-то натворил, н***й, **ти, б***ь, а 9, н***й, б***ь, потому что он там, где-то, н***й, был".

Нагадаємо, російських окупантів кидають на війну в Україну навіть без їжі та води. Загарбники почали погрожувати командирами, що залишать фронт.

Крім того, у лавах окупаційних військ фіксують непоодинокі випадки вживання наркотиків солдатами російської армії. Через вживання заборонених речовин окупанти часто потрапляють у небезпечні ситуації.

Також ми писали, що російські загарбники обстрілюють одне одного. У новій перехопленій розмові окупант розповідає батьку, як їх підрозділ випадково підірвав танк "вагнерівців".