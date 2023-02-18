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Сили ППО знищили дві російські ракети "Калібр"

18 лютого 2023 11:29
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Сили ППО знищили дві російські ракети "Калібр"
Ворожі цілі випустили з акваторії Чорного моря
26dead00-deea-40f1-9dbf-ce54df7e1800 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 18 лютого, окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Україні. Силам ППО вдалося знищити дві ворожі цілі.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

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Деталі

Російські ракети були випущені із акваторії Чорного моря.

Силы ПВО уничтожили две ракеты рф

У Повітряних Силах зазначили, що загроза ракетних атак залишається.

Нагадаємо, ранок суботи, 18 лютого, в Україні розпочався із оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракет рф.

Також ми писали, що ворог продовжує зазнавати значних втрат в Україні. За добу бійці ЗСУ знищили 1010 окупантів.

Додамо, попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023, немає жодних підтверджень великого зосередження сил рф. Найбільше досягнення рашистів — це серія пробних атак уздовж лінії фронту.

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