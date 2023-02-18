Сили ППО знищили дві російські ракети "Калібр"
Сьогодні, 18 лютого, окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Україні. Силам ППО вдалося знищити дві ворожі цілі.
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
-
"Перемога має бути на умовах України", — посол Чехії в Україні Радек Матула
-
Зеленський запросив угорського прем'єр-міністра до Києва
-
"Відкат" окупантам за роботу ломбардів: двом українцям повідомили про підозру
-
Уряд передав Нафтогазу акції низки облгазів через ризики в енергосистемі
-
Заживлять дві багатоповерхівки: ізраїльський благодійний фонд передав Одесі ще два генератори
-
У росії пролунали вибухи: повідомили про "прильоти"
-
Ніч без обстрілів та тривог: яка ситуація на Одещині
-
Моравецький вважає, що потрібно створити прискорений процес вступу України до ЄС
-
Деяким українцям не виплатили соцдопомогу: у Мінсоцполітики розповіли, як діяти
-
Ізраїль злазить із паркану: допомога Україні буде збільшена, питання з постачанням зброї залишилося відкритим
Деталі
Російські ракети були випущені із акваторії Чорного моря.
У Повітряних Силах зазначили, що загроза ракетних атак залишається.
Нагадаємо, ранок суботи, 18 лютого, в Україні розпочався із оголошення повітряної тривоги майже у всіх регіонах. Вона пов'язана із запуском ракет рф.
Також ми писали, що ворог продовжує зазнавати значних втрат в Україні. За добу бійці ЗСУ знищили 1010 окупантів.
Додамо, попри побоювання, що окупанти можуть розпочати потужний наступ 24 лютого 2023, немає жодних підтверджень великого зосередження сил рф. Найбільше досягнення рашистів — це серія пробних атак уздовж лінії фронту.