Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow ​​​​​​​ISW пояснив мету російської наймасовішої ракетної атаки arrow

​​​​​​​ISW пояснив мету російської наймасовішої ракетної атаки

10 березня 2023 07:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни вирішили переграти Україну на інформаційному фронті
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Масований російський ракетний удар 9 березня мав на меті політичний успіх, а не воєнний. За допомогою ракет "Кинжал" путін хотів продемонструвати російським націоналістам, що рф досі може завдавати шкоди українській інфраструктурі.

Про це повідомив у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Обстріл без успіху

Зранку 9 березня російські війська завдали потужного ракетного удару, першого за останній місяць.

Аналітики Інституту зазначили, що, попри ураження кількох об’єктів енергетичної інфраструктури, росія не отримала від цього обстрілу серйозної вигоди. Тим паче, ракетний удар 9 березня не вплине на ситуацію на фронті.

Політичний фактор

У міноборони рф заявили, що цей удар був помстою за події у Брянській області.

Експерти Інституту підкреслили, що під час атаки 9 березня навмисно були використані ракети "Кинжал", які не може збивати українська ППО.

Це було потрібно володимиру путіну, аби досягти результату винятково в інформаційному просторі — заспокоїти ультранаціоналістичні та провоєнні спільноти, продемонструвавши хоча б якісь успіхи.

Нагадаємо, що учора, 9 березня, уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.

Фото: КМВА

Banner

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

08:43 Європа у Раді МАГАТЕ закликала росію вийти з Запорізької АЕС

08:39 Біженці у Польщі мають повернути частину соцдопомоги через порушення

Новина з фото

08:36Окупанти вчергове атакували цивільну інфраструктуру Дніпропетровщини

08:25 ​​​​​​​В росії військові, повернушись з України, влаштували п'яну стрілянину

08:23 Курс долара по 30 чи по 50: про що попереджають фінансисти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:19ЗСУ за добу ліквідували майже 900 російських загарбників, — Генштаб

08:10 Йовичевич поділився відвертими думками перед "пеклом Роттердама"

08:00 ​​​​​​​Росіяни обстрілюють міста в окупації і ховаються в житлових кварталах, — Генштаб

Новина з фото

07:57 Сьогодні в Україні буде тепло, але можливі опади, — синоптики

07:40 Сили оборони за добу знищили пункт управління і два логістичні центри росіян, — Генштаб

Новина з відео

06:15 Ракицький став героєм матчу "Шахтаря" з "Феєнордом"

Новина з відео

23:25 Роналду освистали вболівальники, а "Аль-Наср" поступився головним конкурентам

Новина з відео

23:13 "Наша держава і народ не будуть у кайданах": Зеленський звернувся до українців після обстрілів

Новина з відео

19:50 У Грузії активісти продовжують протестувати попри заяву про відкликання закону про "іноагентів"

Новина з відео

19:28 Окупанти розповідають про ставлення до війни: аудіоперехоплення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:15 Як зробити домашній пісний майонез: ТОП три найсмачніші рецепти

Новина з відео

18:40 Олександрівська лікарня у Києві залишилася без опалення та гарячої води, — Кличко

Новина з відео

18:28 У столиці Болгарії політик назвав "фашистським" та викинув з балкона мерії прапор України

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Новина з відео

17:57 Гайдай розповів, що відбувається на Луганщині та чи допомагає рф рідкісна техніка

Ексклюзив

07:40Надмірна цікавість стає вбивчою на війні: історія бойового медика, якого врятував компот

07:23Ціни на продукти знову вдарять по кишені: які товари подорожчають у 2023-му

Ексклюзив

20:18"Захід визнав Україну членом свого клубу", — інтерв'ю з польським політологом

Ексклюзив

18:00Економія на всьому, окрім їжі та комунальних, — як зараз живуть одесити, дізнавалися Новини.LIVE

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:23Роботодавці через кадровий голод підвищують зарплати: що пропонують

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

Актуальне по темі

None 10 Березень 08:26

​​​​​​​Росіяни обстрілюють міста в окупації і ховаються в житлових кварталах, — Генштаб

None 9 Березень 20:02

Експерт пояснив, чим нова ракетна атака відрізнялась від попередніх

None 9 Березень 14:56

​​​​​​​На Львівщині завершили розбір завалів: собака на руїнах знищеного будинку чекав господарів

None 9 Березень 14:32

росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB