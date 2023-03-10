​​​​​​​ISW пояснив мету російської наймасовішої ракетної атаки

Росіяни вирішили переграти Україну на інформаційному фронті

Масований російський ракетний удар 9 березня мав на меті політичний успіх, а не воєнний. За допомогою ракет "Кинжал" путін хотів продемонструвати російським націоналістам, що рф досі може завдавати шкоди українській інфраструктурі.

Про це повідомив у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

Обстріл без успіху

Зранку 9 березня російські війська завдали потужного ракетного удару, першого за останній місяць.

Аналітики Інституту зазначили, що, попри ураження кількох об’єктів енергетичної інфраструктури, росія не отримала від цього обстрілу серйозної вигоди. Тим паче, ракетний удар 9 березня не вплине на ситуацію на фронті.

Політичний фактор

У міноборони рф заявили, що цей удар був помстою за події у Брянській області.

Експерти Інституту підкреслили, що під час атаки 9 березня навмисно були використані ракети "Кинжал", які не може збивати українська ППО.

Це було потрібно володимиру путіну, аби досягти результату винятково в інформаційному просторі — заспокоїти ультранаціоналістичні та провоєнні спільноти, продемонструвавши хоча б якісь успіхи.

Нагадаємо, що учора, 9 березня, уранці ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухалися із запізненням, десять із них запізнювалися більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Навіть у західних регіонах України було зафіксовано влучання російських ракет. Але удар по об’єкту енергоінфраструктури Івано-Франківської області, на щастя, обійшовся без постраждалих.

Фото: КМВА