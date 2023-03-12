Сили оборони пояснили, чому оборона Бахмута важлива для України

Українські військові у Бахмуті

Окупанти концентрують всі свої сили на Донеччині. Противник має на меті вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, тому він продовжує нарощувати інтенсивність штурмових дій на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках.

Про це повідомляють Сили оборони України.

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Під час бойових дій окупанти зазнають катастрофічних втрат. Лише за останній тиждень росіяни щоденно втрачали від 600 до 700 військових.

Наразі на Бахмутському напрямку — найзапекліші бої. Військові рф вдаються до тактики виснаження та руйнування. Штурмові загони російських найманців постійно штурмують позиції Сил оборони України.

Оборона Бахмута дозволяє:

звʼязати значні основні сили та резерви окупантів в одному місці, у якому вони проводять штурми з невигідних позицій та втрачають живу силу;

військові рф змушені проводити постійні ротації підрозділів, що залучаються до штурмових дій. Це відбувається внаслідок втрати їхньої боєздатності та ресурсів;

росіяни втрачають наступальний потенціал та потужності на інших напрямках.

"Пам'ятайте: в умовах повномасштабної війни потрібно довіряти рішенням військових, а не дискутувати щодо них. Дискусія щодо військових рішень — чи є сенс тримати оборону/залишити позиції — штучно вкидається нашим ворогом в інформаційне поле задля дестабілізації внутрішньої ситуації в нашій країні", — додали в Силах оборони.

Нагадаємо, російські окупаційні війська за добу тільки на Бахмутському напрямку втратили 221 солдата убитими. Ще 314 окупантів були виведені зі строю, отримавши поранення.

Також ми писали, що Сили оборони України, зокрема й підрозділи Держприкордонслужби, ведуть запеклі бої з окупантами за місто Бахмут у Донецькій області. Нещодавно прикордонний підрозділ Луганського загону провів позиційний бій з російськими військовими у промзоні.

Додамо, наступ армії рф на сході України досягне своєї кульмінації у разі захоплення Бахмута. Аналітики вважають, що в рф не має достатньої кількості сил, аби рухатись далі.