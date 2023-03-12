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За добу близько 30 тіл росіян доставили до моргу Енергодара

12 березня 2023 20:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Російський окупант
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Окупанти зазнають значних втрат на війні в Україні. Вчора, 11 березня, було відзначено надходження близько 30 тіл загиблих росіян до місцевого моргу Енергодара.

Про це повідомляє Генштаб.

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Керівництво рф вживає заходів щодо відновлення втрат у живій силі. 

"Так, 10 березня, до Ялти, що у Донецькій області, прибуло поповнення із Ямало-Ненецького автономного округу. Відзначається низька вмотивованість та небажання особового складу ворога брати участь у бойових діях", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують займатися мародерством на тимчасово захоплених територіях України. До того ж вони намагаються продавати цивільним людям награбовані речі.

Також ми писали, що російські військові почали скаржитись не лише на відсутність зброї, але й на відмову у лікуванні. Окупант розповідає другу, що має проблеми з тиском, однак командування відмовляється йому допомогти.

Додамо, військові рф на Кремінському напрямку зіткнулися зі значними втратами військової техніки й у зв'язку з цим вирішили повернутися до використання старих танків. 

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