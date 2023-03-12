У Херсонській області окупанти продають награбовані речі цивільним людям, — Генштаб
Російські окупанти продовжують займатися мародерством на тимчасово захоплених територіях України. До того ж вони намагаються продавати цивільним людям награбовані речі.
Про це повідомляє Генштаб.
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"У деяких населених пунктах тимчасово захопленої Херсонської області російські окупанти чинять мародерство. Награбовані "гаджети" та побутову техніку російські загарбники намагаються продати цивільним людям, але уже в інших населених пунктах", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за останні 24 години російська армія провела п'ять обстрілів по Херсонській громаді, зокрема по населених пунктах Зимівник, Приозерне та Корабельний район. Ці напади призвели до трагічних наслідків, внаслідок яких троє людей загинули, а ще троє отримали поранення.
Також ми писали, що окупанти націлено обстрілюють українські поля та сільгоспобладнання, щоб створити голод та зруйнувати найважливішу галузь економіки. Найбільше ця проблема поширена у Херсонській області, де війська рф практично скрізь залишили вибухонебезпечні предмети.
Додамо, з населених пунктів Гола Пристань та Нова Збур’ївка Херсонської області росіяни вивозять награбоване майно та побутову техніку вантажівками, якими до того доставляли боєприпаси.