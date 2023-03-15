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Чуєва розповіла, скільки об’єктів культурної спадщини України було пошкоджено окупантами

15 березня 2023 14:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіянами були вивезені частини колекцій з музеїв
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Культурна спадщина України перебуває під великим ризиком з початку повномасштабного вторгнення росії. Окупанти пошкодили понад 1200 об’єктів в різних регіонах країни.

Про це повідомила заступниця Міністра культури та інформаційної політики України Катерина Чуєва, передає Ukraine Media Center.

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Деталі

"На сьогодні, згідно з даними, які надають нам області, пошкоджено, або повністю зруйновано понад 1200 об’єктів культурної інфраструктури й кількасот пам’яток, об’єктів культурної спадщини в різних регіонах", — розповіла Чуєва.

За її словами, наразі складна ситуація з колекціями, музейними, приватними, архівними та бібліотечними зібраннями.

"Росіянами були вивезені частини колекцій з музеїв, зокрема з Херсонських. Ми знаємо про задокументовані правоохоронцями втрати приватних колекцій. Є руйнування архівних будівель, відповідно з втратою постійних архівних документів, зокрема в Чернігові ще в перші місяці повномасштабного вторгнення. Тому ситуація тяжка", — додала Чуєва.

Нагадаємо, у прифронтових та тимчасово окупованих регіонах окупанти знищили 40% центрів екстреної медичної допомоги. Це стало відомо після того, як група експертів регіонального бюро ВООЗ в Україні та МОЗ презентувала дослідження доступності медичних послуг на території 10 областей України.

Також ми писали, що російські окупаційні війська продовжують "дивувати" своїм цинізмом. Цього разу загарбники, знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя, для "відбудови" просять документи на квартири.

Додамо, Мар'їнка — місто, у якому колись вирувало життя, тепер стало суцільною руїною. Однак загарбники продовжують "випалювати" і так зруйноване місто.

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