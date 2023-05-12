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Постачання ракет Україні не знімає потребу у винищувачах, — Єрмак

12 травня 2023 11:09
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Постачання ракет Україні не знімає потребу у винищувачах, — Єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Андрій Єрмак/telegram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У п'ятницю, 12 травня, Андрій Єрмак написав у своїх соцмережах, що передача Великою Британією кількох крилатих ракет Storm Shadow не скасовує необхідності України в винищувачах. Керівник Офісу Президента зазначив, що російська авіація не має бути над Україною.

Про це написав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у своєму телеграм каналі.

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"F-16 для України дадуть можливість закрити небо, позбавити ворога інструментів для терору цивільних", — написав Андрій Єрмак.

Також він додав, що російська авіація не має бути в українському повітряному просторі.

"Чим раніше ми це зробимо разом, тим швидшою буде перемога", — сказав керівник Офісу Президента.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 травня, держсекретар США заявив, що Америка продовжить підтримувати Україну і допоможе закрити нестачу зброї, якщо виникне така потреба. Також Ентоні Блінкен позитивно відреагував на передачу Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Військові США Дейв Батлер та Мартін О'Доннелл пояснили, чому Америка не надає Україні винищувачі F-16. З їхніх слів, ці літаки дуже дорогі.

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