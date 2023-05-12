Поставки ракет Украине не снимают потребность в истребителях, — Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Андрей Ермак/telegram

В пятницу, 12 мая, Андрей Ермак написал в своих соцсетях, что передача Великобританией нескольких крылатых ракет Storm Shadow не отменяет необходимости Украины в истребителях. Руководитель Офиса Президента отметил, что российская авиация не должна быть над Украиной.

Об этом написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в своем телеграмме канале.

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"F-16 для Украины дадут возможность закрыть небо, лишить врага инструментов для гражданских террора", — написал Андрей Ермак.

Также он добавил, что российская авиация не должна находиться в украинском воздушном пространстве.

"Чем раньше мы это сделаем вместе, тем быстрее будет победа", — сказал руководитель Офиса Президента.

Напомним, что сегодня, 12 мая, госсекретарь США заявил, что Америка продолжит поддерживать Украину и поможет закрыть нехватку оружия, если возникнет такая необходимость. Также Энтони Блинкен положительно отреагировал на передачу Великобританией Украине дальнобойных ракет Storm Shadow.

Военные США Дэйв Батлер и Мартин О'Доннелл объяснили, почему Америка не дает Украине истребители F-16. По их словам, эти самолеты очень дорогие.