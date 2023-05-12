Поставка Украине ракет Storm Shadow: в СМИ рассказали, что изменится на фронте

Крылатая ракета Storm Shadow. Фото: росСМИ

Главной особенностью поставки ракет Storm Shadow является то, что эти авиационные ракеты. А Украине, как отмечают СМИ, пока не передали истребители для ее запуска.

Об этом сообщает BBC.

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Существует три варианта развития событий — СМИ

Первый – воздушные силы Украины модернизируют самолеты для применения таких ракет, однако технически это сделать сложно. Или же будет создана наземная пусковая установка для этих ракет.

Второй вариант – воздушные силы ВСУ получат западные самолеты для того, чтобы запускать эти ракеты. Первые два варианта потребуют не только дополнительных финансовых затрат, но и времени, говорится в сообщении.

Третий вариант – это передача истребителей. Но этот вопрос только обсуждается, рассказывают в СМИ.

Какие изменения ожидаются на фронте

В материале пишут, что как только Украина получит возможность применять Storm Shadow, сразу увеличит радиус поражения целей до 290-500 километров от линии фронта.

Storm Shadow – авиационная ракета, а потому ее можно будет запускать над землей или акваторией Черного моря. Эта ракета достаточно эффективна и против кораблей, потому потенциально под ударом могут оказаться и корабли Черноморского флота.

В зоне поражения теперь обнаружится достаточно большая площадь, которую необходимо закрывать силами ПВО. И для противовоздушной обороны ракета Storm Shadow самая сложная, поскольку это дозвуковая ракета.

"Но в любом случае российской армии придется пересмотреть подход к противовоздушной обороне на достаточно большой площади", — отмечают в СМИ.

Напомним, ранее мы писали, что Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

В России крайне негативно отреагировали на снабжение Великобританией Украины дальнобойных ракет Storm Shadow. В Кремле считают, что должны ответить на такое решение.