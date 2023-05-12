Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Поставка Украине ракет Storm Shadow: в СМИ рассказали, что изменится на фронте arrow

Поставка Украине ракет Storm Shadow: в СМИ рассказали, что изменится на фронте

12 мая 2023 10:34
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Поставка Украине ракет Storm Shadow: в СМИ рассказали, что изменится на фронте
Крылатая ракета Storm Shadow. Фото: росСМИ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Главной особенностью поставки ракет Storm Shadow является то, что эти авиационные ракеты. А Украине, как отмечают СМИ, пока не передали истребители для ее запуска.

Об этом сообщает BBC.

Читайте также:

Существует три варианта развития событий — СМИ

  • Первый – воздушные силы Украины модернизируют самолеты для применения таких ракет, однако технически это сделать сложно. Или же будет создана наземная пусковая установка для этих ракет.
  • Второй вариант – воздушные силы ВСУ получат западные самолеты для того, чтобы запускать эти ракеты. Первые два варианта потребуют не только дополнительных финансовых затрат, но и времени, говорится в сообщении.
  • Третий вариант – это передача истребителей. Но этот вопрос только обсуждается, рассказывают в СМИ.

Какие изменения ожидаются на фронте

В материале пишут, что как только Украина получит возможность применять Storm Shadow, сразу увеличит радиус поражения целей до 290-500 километров от линии фронта.

Storm Shadow – авиационная ракета, а потому ее можно будет запускать над землей или акваторией Черного моря. Эта ракета достаточно эффективна и против кораблей, потому потенциально под ударом могут оказаться и корабли Черноморского флота.

В зоне поражения теперь обнаружится достаточно большая площадь, которую необходимо закрывать силами ПВО. И для противовоздушной обороны ракета Storm Shadow самая сложная, поскольку это дозвуковая ракета.

"Но в любом случае российской армии придется пересмотреть подход к противовоздушной обороне на достаточно большой площади", — отмечают в СМИ.

Напомним, ранее мы писали, что Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных Сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности в преддверии долгожданного контрнаступления.

В России крайне негативно отреагировали на снабжение Великобританией Украины дальнобойных ракет Storm Shadow. В Кремле считают, что должны ответить на такое решение.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас