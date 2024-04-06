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Пострадали гражданские объекты — Прокудин рассказал о последствиях ударов по Херсонщине

6 апреля 2024 10:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Пострадали гражданские объекты — Прокудин рассказал о последствиях ударов по Херсонщине
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Херсонская ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Херсонской области российские захватчики попали в агропромышленное предприятие, церковь и аптеку. Также были повреждены девять многоэтажек и два частных дома.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в субботу, 6 апреля.

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В сутки российские захватчики обстреляли 12 населенных пунктов, в том числе Берислав, Чернобаевку, Антоновку, Днепровское, Янтарное, Приднепровское, Дудчаны, Змиевку, Одрадокаменку, Качкаровку, Инженерное и Херсон.

В результате этих ударов были повреждены девять многоэтажек и два частных дома. Также было зафиксировано попадание в админздание, церковь, аптечное учреждение, сельхозтехнику и частные автомобили.

Из-за российской агрессии восемь человек получили ранения.

Прокудин также отметил, что во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны уничтожили в Херсонской области.   семь дронов-камикадзе типа Shahed-131/136.

"Есть попадание в агропромышленное предприятие. Там вспыхнул пожар, который был оперативно ликвидирован", — сообщил глава ОВА.

Ранее мы сообщали, что в селе Михайловка, принадлежащем Бериславскому району Херсонской области, произошел обстрел . В результате попадания в жилой дом умерла женщина.

Также 27 марта утром в Херсоне были слышны взрывы. Один из них повредил офисное здание в центре города, а также взрывная волна повредила окна в соседнем доме.

война
Украина
обстрелы
Херсонская область
Александр Прокудин
ракетный удар

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