"Нужно нажать с юга": Зеленский о контрнаступлении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Силам обороны нужно надавить на российских оккупантов на юге, и тогда они убегут из этого и других направлений на передовой. Украина плавно продвигается вперед.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.

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Зеленский подчеркнул, что даже незначительный успех на поле боя имеет большое значение для Украины. Он убежден, что для того, чтобы оккупанты сбежали по всем направлениям на передовой, на них нужно нажать на юге.

"Если мы нажмем на оккупантов с юга, они убегут", — подчеркнул украинский Президент.

Зеленский сказал, что Силы обороны постепенно отвоевывают свои территории и на Бахмутском направлении.

"В первые дни полномасштабной войны нас постоянно отбрасывали. Каждый день. Они взяли несколько городов, сотни поселков, а ныне наши воины уверенно идут вперед", — говорит глава государства.

Также он ответил на упреки Запада, который недоволен медленными темпами продвижения украинской армии. По его словам, деоккупация Украины должна быть сбалансирована, с сохранением наибольшего количества жизней. Солдатам необходимо снижать риски: вести разведку, использовать дроны, избегать прямых столкновений.

"Украина потеряла бы тысячи военных, если бы последовала советам ввести гораздо больше войск", — подытожил Зеленский.

Напомним, недавно в ISW рассказали, что на фоне успешного наступления ВСУ россияне вынуждены менять свою тактику. Следовательно, россияне вносят изменения в командование и управление. Враг пытается таким образом защитить командную инфраструктуру и улучшить обмен информацией.

Также мы писали, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что контрнаступление Украины против российских войск будет продолжаться, несмотря на наступление холодной и влажной погоды. Однако ситуацию на фронте это усложнит.